Bustos mostra confiança com permanência do América-MG

Novo treinador do América-MG, o argentino Fabián Bustos foi apresentado oficialmente neste sábado (12) . O comandante admitiu que a situação do Coelho no Brasileirão não é fácil, mas mostrou confiança no elenco. Aos seus olhos, os atletas têm condições de tirar a equipe da zona de rebaixamento.

“Eu agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho, e estou muito feliz em trabalhar no América. Nós temos um grande desafio que é tirar o time desta situação no Brasileiro e vamos trabalhar duro para sair desse momento na Série A. Eu vim porque o América tem uma boa equipe e com bons jogadores comprometidos”, comentou o treinador.

Com 40 gols sofridos, o América tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, além de ser o lanterna, com 10 pontos e duas vitórias. Por outro lado, o novo time de Fabián Bustos tem um jogo a menos do que o Bahia, primeiro time fora do Z4. O Tricolor, por sua vez, soma 18 pontos.

“Nós temos que trabalhar muito para corrigir esse aspecto (defensivo). E isso em todos os setores, com todos ajudando no aspecto defensivo. Estamos numa situação difícil no campeonato muito por conta disso. Mas qualidade nós temos, individual e coletiva. O América é uma equipe que pode jogar com sistemas distintos, e nós temos que acreditar no trabalho de cada um e encarar cada jogo com competitividade para conquistar os objetivos”, completou Fabián Bustos.

O argentino foi contratado para o lugar de Vagner Mancini, demitido no último domingo (06). Além do Brasileirão, ele pega o América-MG na Sul-Americana. Nesta competição, o Coelho encontra-se nas quartas de final e agora mede forças contra o Fortaleza. Pelo Brasileirão, o próximo duelo é contra o Goiás, no Independência, neste domingo (13), às 16h.

Treinos

Anda neste sábado (12), o comandante dirigiu seu segundo dia de treinos com o América-MG. A atividade começou com um vídeo sobre o Goiás. Depois, no campo, os atletas trabalharam a parte física e fecharam o treino com tático. O argentino parou o treinamento em vários momentos para fazer observações sobre o posicionamento do time, marcação e jogadas ofensivas. Bolas paradas também foram alvo de orientações do novo comandante.

