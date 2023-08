Paulinho marca gol salvador, e Sporting vence Vizela pelo Campeonato Português

O Sporting estreou com o pé direito no Campeonato Português. Em uma reta final emocionante, os Leões venceram o Vizela por 3 a 2, no José Alvalade. O centroavante sueco Gyokeres marcou dois, enquanto Samuel Essende e Nuno Moreira estufaram a rede para os visitantes. Nos acréscimos, Paulinho deu o golpe final para a alegria da torcida dos Leões.

Na próxima rodada, o Sporting mede forças com o Casa Pia, sexta-feira (18), às 16h15 (de Brasília), no Pina Manique. O Vizela, por sua vez, joga no domingo, às 16h30 (de Brasília), sob seus domínios, contra o Arouca.

PRESSÃO DOS LEÕES

Com muito volume de jogo e intensidade, os donos da casa iniciaram a partida na busca pelo primeiro gol e incomodaram o adversário. O goleiro Butinic teve trabalho para evitar um possível gol contra logo no início ao espalmar para fora.

PIVÔ ARTILHEIRO

Melhor em campo, Gyokeres se movimentou na área e puxou a marcação para os homens que vinham de trás. O atacante aproveitou um cruzamento na área e na rebatida da defesa cortou o zagueiro e bateu no canto para abrir o placar para o Sporting.

SUECO INSPIRADO

Menos de dois minutos depois de seu primeiro gol, Gyokeres recebeu na entrada da área e com categoria tirou o defensor da jogada e finalizou para ampliar o placar. O sueco estava inspirado no José Alvalade.

FALHA DEFENSIVA

Apático no segundo tempo, os Leões foram desatentos na defesa e viram Samuel Essende receber sozinho de frente para o gol. O jogador dividiu com o arqueiro do Sporting, mas conseguiu finalizar para descontar.

GOLPE CERTEIRO

O Sporting provou do próprio veneno ao tomar dois gols em dois minutos. Sendo assim, depois da defesa sair jogando errado, os visitantes aproveitaram, em um rápido contra-ataque, e estufou a rede de Antonio Ádan com Nuno Moreira.

PRESSÃO TOTAL

No fim da partida, o Sporting atacou de forma desordenada e explorou as jogadas aéreas para tentar chegar à vitória. Nesse sentido, o sistema defensivo do Vizela demonstrou dedicação e muito empenho para afastar o perigo e garantir o empate. Gyokeres teve a chance de marcar um hat-trick, mas parou na defesa, que bloqueou de forma eficiente.

GOL SALVADOR

Por fim, no apagar das luzes, a bola sobrou para Paulinho finalizar e dar a vitória para os Leões de forma dramática, praticamente no último lance da partida.

