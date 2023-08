Reforço do Cruzeiro, João Marcelo promete: ‘Vou dar minha vida em campo’

Último reforço a ser anunciado pelo Cruzeiro, João Marcelo ficou no banco de reservas no empate com o líder Botafogo mesmo antes de sua apresentação oficial. Em entrevista às redes sociais do clube, o jogador falou sobre suas características em campo e a facilidade de adaptação com a presença do técnico português Pepa.

Antes de atuar pelo time celeste, o atleta teve passagens por Boavista e Tombense no Brasil e está em Portugal desde 2020, quando defendeu as cores da equipe B do Porto. O zagueiro acertou com a Raposa por empréstimo.

João Marcelo destacou que mesmo sem ter atuado no time principal do Dragão, a experiência no futebol do Velho Continente será importante para a sua adaptação no Cruzeiro.

“O estilo é um pouco parecido, apesar de o futebol brasileiro ser diferente. Como o mister é português, acabo não tendo muitas dificuldades, porque não foge muito da tática e do modelo de jogo (de Portugal). Minha adaptação está sendo um pouco mais tranquila”, disse.

Revelado nas divisões de base do Boavista, João Marcelo teve poucas oportunidades e acertou com o Grêmio. No Sul, jogou apenas no time de aspirantes e também teve poucas chances no Tombense. Nesse sentido, por ser desconhecido no Brasil, o atleta falou sobre suas características.

“Eu gosto de sair pro jogo, com destaque nas bolas aéreas. E vontade nunca vai faltar. Sou um jogador que me entrego, que deixo tudo em campo. Então, a torcida pode ficar tranquila que eu vou sempre dar minha vida em campo”, finalizou.

