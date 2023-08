Botafogo anuncia a contratação de Diego Costa

O Botafogo tem novo centroavante para a sequência da temporada. Trata-se de Diego Costa, jogador brasileiro naturalizado espanhol. Neste sábado, aliás, o clube anunciou a contratação do novo reforço. Ele chega ao Mais Tradicional, com contrato até dezembro de 2023, para fazer sombra a Tiquinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro que se recupera de uma lesão. Aliás, ao fim do vínculo, as partes vão se reunir para discutir uma possível ampliação.

A diretoria do Glorioso debateu a necessidade de contratar mais um artilheiro, sobretudo na ausência de Tiquinho, e começou a sondar o mercado. Na sexta-feira, o clube apresentou o uruguaio Adamo, de 21 anos. Mas o jogador minuano é uma aposta para o futuro. As outras opções para o setor são Janderson e Nascimento.

Natural de Lagarto, no Sergipe, Costa está com 34 anos. O centroavante se destacou pelo Atlético de Madrid, clube pelo ganhou uma Liga Europa, três Supercopas da Europa, dois Espanhóis e uma Copa do Rei. Ele também soma uma passagem pelo Chelsea, onde sagrou-se bicampeão inglês e campeão da Copa da Liga Inglesa.

Em 2021, Costa reforçou o Atlético e ajudou o time mineiro a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, algo que pode se repetir nesta temporada. Afinal, o Alvinegro lidera o Nacional com folga na tabela.

O último clube de Costa foi o Wolverhampton, da Inglaterra. Por lá, o centroavante trabalhou com Bruno Lage, atual treinador do Botafogo.

