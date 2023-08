São Paulo deve ter time misto contra o Flamengo

De olho na Copa do Brasil, o treinador Dorival Junior deve escalar um São Paulo ‘alternativo’ para a partida contra o Flamengo, neste domingo (13), às 18h30, no Maracanã. O confronto, vale lembrar, é pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.

Já na quarta-feira (16), o São Paulo recebe o Corinthians às 19h30 pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Como o Timão venceu a ida por 2 a 1, o Tricolor precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para se classificar com o advento dos pênaltis. Assim, Dorival quer evitar que os atletas cheguem para o duelo decisivo com desgaste físico ou até mesmo com lesão.

Em imagens divulgadas pelo próprio clube, foi possível notar que Lucas Moura e Alexandre Pato viajaram. A tendência, aliás, é que eles sejam titulares. No banco de reservas, o time de Dorival Júnior deve ter o reforço de James Rodríguez, que pode estrear pelo São Paulo.

Por outro lado, o treinador já sabe que não contará com Rafinha e Pablo Maia, suspensos, além de Caio Paulista, machucado, e Luciano, poupado. Dessa forma, uma provável escalação tem Rafael, Nathan, Diego Costa, Allan Franco e Welington; Mendez, Alisson, Rodriguinho e Michel Araújo; Lucas e Alexandre Pato.

O São Paulo, vale lembrar, tem chances remotíssimas de ser campeão brasileiro, afinal, encontra-se em nono, com 26 pontos, 18 atrás do líder Botafogo. Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube também disputa a Sul-Americana e agora irá encarar a LDU nas quartas de final, com compromissos marcados para os dias 24 e 31 de agosto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.