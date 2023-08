Atlético-MG busca fim de jejum como mandante no Brasileirão

Após a eliminação na Libertadores, o Atlético-MG tem apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada. Nesse sentido, o Galo precisa de uma sequência de vitórias para alcançar o G4 e sonhar com a próxima edição da competição continental.

Ao longo de sua história, o time mineiro era forte em Belo Horizonte, ainda mais com a presença da torcida. No entanto, nesta edição do Brasileirão, os comandados de Luiz Felipe Scolari têm deixado a desejar, com apenas duas vitórias (Athlético-PR e Internacional), três empates e três derrotas.

O aproveitamento é de 37%, atrás apenas de América-MG, Vasco e Coritiba. Desde que triunfou sobre o Colorado, no dia 13 de maio, o Atlético-MG teve três empates (Palmeiras, Bragantino e América-MG) e sofreu duas derrotas (Corinthians e Flamengo) em casa.

Além disso, Felipão ainda não venceu em Belo Horizonte desde que assumiu o comando técnico da equipe. Até o momento, foram 11 partidas no total, com apenas uma vitória, sobre o São Paulo, no Morumbi, assim como cinco derrotas e cinco empates.

META DE FELIPÃO

Depois de dar adeus à Copa do Brasil e Libertadores, o objetivo principal é alcançar o G4 do Brasileirão. Com isso, Felipão traça meta para o restante do ano e quer fechar o primeiro turno com 27 pontos.

A equipe volta a campo neste domingo para medir forças com o Bahia, às 11h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Tínhamos um objetivo mínimo de 26, 27 pontos no primeiro turno, pelas mudanças que aconteceram, com as saídas e a nossa chegada. Podemos chegar a esse objetivo para que no segundo turno possamos chegar no objetivo final, que é chegar entre os quatro primeiros”, disse Felipão.

