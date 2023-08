É campeão! Itabirito faz história e chega à elite do futebol mineiro

O Itabirito está, enfim. na elite do futebol mineiro. Afinal, após vencer o Boa Esporte, na tarde deste sábado (12), por 2 a 0, em duelo disputado no Estádio Municipal de Varginha, válido pela última rodada do Hexagonal Final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Gato alcançou o topo do futebol mineiro e conquistou o título do torneio.

O triunfo fora de casa garantiu o acesso do Gato, com 21 pontos conquistados, sendo seis vitórias, três empates e uma derrota, com 15 gols marcados e nove sofridos. O outro time que conseguiu o acesso foi o Uberlândia, ao vencer o Betim fora de casa.

A campanha histórica do Gato do Mato começou na primeira fase do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, ao conseguir avançar para o Hexagonal Final com 21 pontos, sendo seis vitórias, três empates e duas derrotas, com 17 gols marcados e nove sofridos.

O Itabirito faz história ao subir de divisão pelo segundo ano consecutivo. Assim, o time que foi fundado em 2022, já conseguiu acesso para o Módulo 2 no primeiro ano de existência e agora, em sua segunda temporada, consegue chegar à elite do futebol mineiro.

O técnico Marcelo Caranhato salientou, então, a alegria de conquistar o título do Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

“Muito feliz, muito contente. Uma competição tão pegada, tão disputada, muita luta e nós, principalmente, conseguimos. Parabenizar a todos, os atletas, a direção do clube e agora é comemorar, agora é momento de ficar mais leve e comemorar esse acesso. Todos são merecedores dentro do clube, foi muito trabalho”, finalizou.

