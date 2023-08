Bundesliga transmitirá todos os jogos no OneFootball

A OneFootball anunciou, neste sábado (12), que seguirá transmitindo os jogos do Campeonato Alemão. As partidas da Bundesliga serão ao vivo e de graça para todo o Brasil.

A OF renovou sua parceria com a Bundesliga e vai disponibilizar, no próprio aplicativo, a transmissão de todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão da Alemanha nos próximos três anos.

A narração ficará sob a incumbência de Dudu Monsanto, que estará acompanhado pelos comentários de Gerd Wenzel.

Aliás, neste sábado, a plataforma transmitiu as emoções de Bayern de Munique, reforçado por Kane, e Leipzig, pela Supercopa da Alemanha. Os bávaros caíram feio: 3 a 0, em plena Allianz Arena.

