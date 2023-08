Neymar se aproxima do Al Hilal, garante jornalista

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações internacionais, o atacante Neymar está muito perto de acertar com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O repórter garante que o jogador, ainda do PSG, se impressionou com os valores oferecidos pelo clube da Ásia.

“O Al Hilal apresentou uma proposta importante a Neymar nas últimas horas. Fontes descrevem a proposta como “pesada”. As negociações estão em andamento em busca de um acordo e Neymar estaria tentado pela possibilidade. Estão em andamento os trabalhos por uma despedida do PSG em breve”, escreveu Fabrizio Romano.

“Neymar e Al Hilal têm conversas avançadas com documentos oficiais enviados para o jogador, para checagem. Depende de Neymar, mas o negócio está em andamento”, completou o jornalista, que logo depois viu a RMC, da França, também noticiar o iminente acordo entre as partes.

Neymar tem contrato com o PSG válido até junho de 2025. No entanto, as partes parecem não estar em lua de mel, e o clube francês promete não dificultar uma saída do craque brasileiro de 31 anos. Ney, aliás, chegou a negociar com o Barcelona, clube onde ficou de 2013 a 2017, quando foi para o próprio PSG.

