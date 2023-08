Vila arranca empate no fim com o Avaí e segue na caça ao G4

Com gol aos 34 do segundo tempo, o Vila Nova arrancou um empate contra o Avaí e segue na luta para entrar no G4 da Série B: 1 a 1, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA. Os catarinenses abriram o placar na primeira etapa, com Denílson, mas Caio Dantas deu números finais.

Com o resultado, o Vila Nova está em quinto lugar, com 39 pontos, dois atrás do Criciúma, o último do G4. Os dois têm 23 jogos. Já o Avaí luta contra a degola e está em 16º, com 22 pontos, dois a mais do que o Tombense, primeiro do Z4. A equipe catarinense, porém, tem um jogo a menos: 22 a 23.

O Vila Nova recebe o Mirassol na próxima quinta-feira (17), às 21h30, enquanto o Avaí joga em casa contra o Tombense, dois dias depois, mas às 19h30. Os dois duelos, é claro, são válidas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2023.

Jogos da 23ª rodada

Sexta-feira (11/8)

Novorizontino 2×1 Mirassol

Tombense 0x0 Sport

Sábado (12/8)

Criciúma 2 x 0 Londrina

Botafogo-SP 0 x 0 Ponte Preta

Sampaio Corrêa 1 x 1 CRB

Vila Nova 1 x 1 Avaí

Domingo (13/8)

Chapecoense x Atlético-GO – 11h

Guarani x Juventude – 15h45

Vitória x Ceará – 18h

Segunda-feira (14/8)

ABC x Ituano – 20h

