Aguirre comanda último treino antes de estreia pelo Santos

O treinador Diego Aguirre encerrou, neste sábado (12), a preparação para o primeiro jogo dele no comando do Santos. O Peixe encara o Fortaleza, neste domingo (13), às 18h30, no Castelão, e precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

O comandante uruguaio não poderá contar com o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza, suspensos. Aguirre também não terá o meia Sandry, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o volante Alison, lesionados.

Além deles, o treinador tem outras duas baixas no ataque. Deivid Washington, negociado com o Chelsea, da Inglaterra, não deve mais atuar pelo Peixe. Marcos Leonardo, artilheiro do time na temporada, deseja ser negociado e não treinou com o elenco na última semana. A diretoria santista não quer perder o atleta e tenta convencê-lo a permanecer até o fim do ano.

Nesta última atividade antes do jogo contra o Fortaleza, Aguirre comandou treinos de finalizações e bolas paradas, além de uma atividade tática. Uma provável escalação tem Vladimir; João Lucas, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Julio Furch.

Como já destacado, o Santos está na zona de rebaixamento do Brasileirão, sendo o 17º com 18 pontos, a mesma pontuação do Bahia, o primeiro fora da zona de degola.

