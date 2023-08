Vasco e Payet assinam pré-contrato, e francês é esperado na terça-feira

Tudo indica que o Vasco terá mesmo o seu sonhado camisa 10 ainda em 2023. Depois de meses de tentativas e fracassos nas negociações, a SAF e Dimitri Payet, de 36 anos, ex-Olympique de Marselha, assinaram um pré-contrato. O meia francês aceitou a proposta cruz-maltina e vai viajar para o Rio de Janeiro na próxima terça-feira. Assim, fará exames médicos para concluir o acerto por dois anos.

O Vasco conseguiu manter o nome de Payet em sigilo até os últimos dias da negociação. O diretor Paulo Bracks, aliás, chegou a citar que estava perto de trazer um “jogador enorme”, após a apresentação de Rossi. Livre no mercado, o ex-jogador da seleção francesa foi convencido a topar o desafio de atuar no futebol brasileiro. Agora, terá de driblar a barreira do idioma para se adaptar.

Com Payet, que defendeu o Marselha por nove anos, o Cruz-Maltino chega a dez reforços na janela do meio da temporada. Meia de criação de origem, vai vestir o número 10, que está sem dono desde a saída de Nenê, em abril.