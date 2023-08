Botafogo faz segundo tempo brilhante e vira sobre o Inter no Nilton Santos

Mais líder do que nunca, o Botafogo derrotou o Internacional de virada, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, e abriu provisoriamente incríveis 16 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a boa atuação do adversário e a rara falha de Lucas Perri foram suficientes para impedir mais um triunfo alvinegro, que conclui o primeiro turno com a melhor campanha da história dos pontos corridos. Os gols do 3 a 1 foram de Victor Sá, Nico Hernández (contra) e Luís Henrique. Por sua vez, o colorado Maurício abriu o placar.

O clube carioca, dessa forma, segue com 100% de aproveitamento em seu estádio, com oito vitórias consecutivas, e caminha a passos largos para o título. Já o Internacional amplia para seis rodadas o jejum no Brasileirão e está em 12º lugar.

Primeiro tempo de alto nível

Embalado pela classificação às quartas da Libetadores, o Inter surpreendeu e começou melhor a partida. Afinal, o time do técnico Eduardo Coudet impos seu jogo e criou boas chances. Não demorou, por sinal, para sair na frente, com um gol bizarro, de Maurício, por conta da confusão do goleiro do Botafogo. A partir daí, o anfitrião evoluiu no jogo e pasosu a dominar as ações. Foram, no total, sete finalizações no alvo. Eduardo, escalado como centroavante, foi o mais perigoso.

Botafogo volta frenético e atropela

Na volta do intervalo, o Glorioso fez jus à excelente campanha e atropelou o rival com 25 minutos frenéticos. Primeiro, Victor Sá empatou. Na sequência, Janderson e Hernández disputaram a bola, e o colombiano marcou gol contra. Pouco depois, em contra-ataque fulminante, bem ao estilo dessa versão do Botafogo, Luis Heenrique recebeu assistência de . Depois disso, o Inter pareceu sem força para buscar o resultado.

O líder isolado, portanto, só gastou o tempo e curtiu a energia do Niltão, mais uma vez, lotado. No fim, ainda houve um gol anulado do Colorado. Com o apito final, muita festa da torcida e mais uma prova de que o sonho do título do Brasileirão é cada vez mais real.

Data: 12 de agosto de 2023

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público pagante: 39.598 presentes

Cartões amarelos: Janderson e Philipe Sampaio (BOT); Rochet e Gabriel (INT)

Cartão vermelho: –

GOLS: Maurício, 17’/1ºT (0-1); Victor Sá, 9’/2ºT (1-1); Nico Hernández (contra), 12’/2ºT (2-1); Luis Henrique, 27’/2ºT (3-1); Pedro Henrique, 43’/2ºT (3-2)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Júnior Santos, 47’/2ºT) e Lucas Fernandes (Janderson, intervalo); Gustavo Sauer (Luis Henrique, intervalo), Eduardo (Philipe Sampaio, 49’/2ºT) e Victor Sá (Danilo Barbosa, 29’/2ºT) – Técnico: Bruno Lage.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz (Bruno Henrique, 17’/2ºT), Mauricio (Nico Hernández, 11’/2ºT), Alan Patrick (Matheus Dias, 31’/2ºT) e Wanderson (Pedro Henrique, 18’/2ºT); Enner Valencia (Luiz Adriano, 31’/2ºT) – Técnico: Eduardo Coudet.

