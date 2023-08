Após falha bizarra, Perri vibra com vitória: ‘Lembrar desse dia com carinho’

A vitória do Botafogo sobre o Internacional, que fechou o primeiro turno do Brasileirão, teve um personagem curioso. Normalmente acostumado a salvar o time com grandes defesas, Lucas Perri falhou no gol colorado, que abriu o placar no Nilton Santos. Afinal, o camisa 12 perdeu a bola de vista, de maneira bizarra, após rebater um chute. Porém, a virada no segundo tempo o fez vibrar e apagar o vacilo.

“Sinceramente, preciso ver o replay, não faço ideia do que aconteceu. Minha impressão é que a bola passou embaixo de mim e eu teria tomado o gol. Quando virei, gol de novo. Infelicidade minha, só tenho a agradecer o apoio da torcida e dos companheiros. Vou acabar lembrando desse dia com muito carinho, seria muito triste, foi um dos momentos de mais emoção que vivi no Botafogo”, disse o goleiro.

O Botafogo segue irresistível na competição e conquistou sua décima quinta vitória – a décima no Niltão. Dessa forma, abriu 16 pontos de vantagem na liderança, provistoriamente. Mesmo assim, o goleiro é cético ao falar em proximidade do título, com 19 rodadas ainda pela frente.

“Vamos trabalhar como sempre estamos trabalhando. Esses 19 jogos foram à base de trabalho e entrega, isso vai continuar. Não tem nada ganho, vamos continuar trabalhando muito. Temos consciência da oportunidade, vamos fazer o máximo para ganhar esse título”