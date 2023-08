Na manhã deste domingo (13/8), o Atlético recebe o Bahia pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo abre a rodada do Dia dos Pais e será às 11j (de Brasília) no Mineirão. A vitória vai manter o Galo na metade de cima da tabela. Já o Bahia precisa de um bom resultado ou corre sério risco de voltar à zona de rebaixamento, já que é o primeiro fora do Z4, com 18 pontosm, o mesmo do Santos (o primeiro dentro). Acompanhe o jogo com a “Voz do Esporte”. A narração é de Cesar Tavares.