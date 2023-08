Fortaleza x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Com apenas quatro vitórias no Brasileirão, o Santos visita o Fortaleza neste domingo (13/8), pela 19ª rodada da competição, em busca de uma virada de chave na competição. A partida será na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília). O Peixe está no Z4, com 18 pontos. Aliás, a partida contra o Leão do Pici marcará a estreia do técnico Diego Aguirre. O Fortaleza, com 23 pontos, é o 13º colocado.

No embarque da delegação santista para a partida contra o Fortaleza, cerca de 300 torcedores do Santos fizeram uma grande festa. Os torcedores alvinegros gritaram palavras e músicas de incentivo aos jogadores.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Fortaleza e Santos a partir das 18h39 (de Brasília).

Como está o Fortaleza

O Fortaleza chega com moral para enfrentar o Santos, afinal, se classificou no meio da semana às quartas de final da Sul-Americana. Assim, quer aproveitar do bom momento para engatar no Brasileirão. Neste domingo, o técnico Vojvoda não terá Calebe, Pedro Rocha e Hércules, lesionados. Além disso, Lucero, suspenso por quatro meses pela Fifa (por ação judicial do Colo-Colo), também é baixa. Assim, no lugar de Calebe (titular), Vojvoda deve escalar Pikachu.

Como está o Santos

Em sua primeira partida no comando do Santos, Diego Aguirre terá que quebrar a cabeça para achar algumas soluções para o time de titular. Afinal, João Paulo, Lucas Lima e Mendoza, suspensos, não ficam à disposição, assim como Sandry, que sofreu uma lesão ligamentar Alison e Felipe Jonatan, também contundidos, completam a lista de baixas. Além disso, a tendência é que o treinador não conte com o atacante Marcos Leonardo, que está em negociações para deixar o clube. Aliás, o meia Nonato, recém-apresentado, se colocou à disposição para a partida e deve ser titular.

FORTALEZA X SANTOS

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 13/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez (Tobias), Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Caio Alexandre (Sasha), Pochettino; Pikachu, Machuca (Marinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo

Vojvoda

SANTOS: Vladimir; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex Nascimento e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Nonato e Jean Lucas; Soteldo e Furch. Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corre (RJ-FIFA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

