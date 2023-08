Coudet aponta desgaste como decisivo em derrota para o líder

Após a derrota do Inter de 3 a 1 para o Botafogo, na noite do último sábado (12/8), o treinador Eduardo Coudet apontou o desgaste como decisivo pelo resultado. Vale lembrar que o Colorado abriu 1 a 0 no Nilton Santos e foi com este resultado para o intervalo. No entanto, o time carioca fez três gols na etapa final e deu números finais ao confronto.

Coudet lembrou que o Internacional teve uma partida dura fisicamente contra o River Plate, no meio de semana, pela Libertadores. O Inter venceu por 2 a 1 no tempo normal e depois se classificou para as quartas de final nas penalidades.

“Achamos que o time ia sofrer na parte física depois de 15 minutos da segunda etapa pelo jogo de terça, sempre difícil depois de um jogo tão importante com tanto desgaste. Fizemos um grande primeiro tempo, mas sofremos desde o minuto um do segundo tempo, a parte física, começamos a perder os duelos não pudemos preencher os espaços”, comentou.

Coudet também explicou o porquê de colocar um terceiro zagueiro ainda no início do segundo tempo. Logo após o gol de empate do Botafogo, o comandante do Inter sacou Maurício e colocou Nico, que, curiosamente, fez um gol contra pouco depois. O treinador garantiu que a mudança teve relação com a parte física.

“Não chegamos a cobrir os espaços, coloquei outro central (Nico) para jogar com três e avançar Fabricio (Bustos) e Renê e cobrir espaços no campo. Achávamos que íamos ter alguma complicação no avanço do segundo tempo, mas no início começamos a sofrer, não ganhávamos os duelos. Optamos por fazer algo mais amplo e tirar quem estava mais cansado. Optamos por cobrir com um central a mais e ainda assim não deu certo”, acrescentou Coudet.

Com o resultado, o Internacional não vence há sete rodadas no Brasileirão, sendo quatro já com Coudet. Assim, o time encontra-se em 12º, com 24 pontos em 19 jogos. O primeiro do Z4 é o Santos, com 18 jogos e 18 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.