Bruno Lage ‘fez pressão’ por Diego Costa e celebra ‘momento histórico’

O técnico Bruno Lage confessou que fez “enorme pressão” para a vinda de Diego Costa ao Botafogo. O atacante de 34 anos estava livre no mercado e residia na Espanha com sua família, mas via com bons olhos uma volta ao Brasil e topou o projeto. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, nesse sábado, o português elogiou o veterano, que chega nesta semana ao Rio de Janeiro. Ambos, aliás, trabalharam juntos no Wolverhampton, da Inglaterra, entre julho e outubro do ano passado.

“Não conversei com ele, mas fiz pressão enorme para ele vir (risos). Eu parecia o Tiquinho e o Eduardo a pressionar. O que era importante era todos estarmos confortáveis com a vinda do Diego e estamos. É um homem de fé, de união e vem para ajudar. Vem com espírito enorme de se juntar a esta equipe, tem espírito enorme de dar conselhos aos mais jovens. O André (Mazzuco) e o Alessandro (Brito, chefe do departamento de scout) fizeram um trabalho fantástico, ao trazer um homem e um jogador que vai nos ajudar a ser cada vez melhor”, disse o treinador.

Tiquinho e Diego Costa juntos?

Lage despistou sobre a utilização de Tiquinho e Diego juntos, por conta das características, e preferiu ressaltar a qualidade do elenco. Contudo, reforçou que vários jogadores poderiam entrar na função do camisa 9, fora por mais três a quatro semanas devido a estiramento em ligamento do joelho esquerdo, como ocorreu com a improvisação de Eduardo nos primeiros 45 minutos contra o Colorado.

A post shared by Botafogo F.R. (@botafogo)

“É um dia de cada vez. O que acredito é vamos ver como que encaixa. Sei que temos um grande jogador, já o conhecia. Essa equipe está recheada de bons jogadores. Falam “coloca o A, B ou C”. Quem podia jogar hoje na ponta de lança? 33% iam dizer Janderson, 33% Eduardo e 33% Carlos Alberto. Se coloco os dois (Tiquinho e Diego), tiro quem, o Eduardo? São jogadores dando resposta tremenda, de um espírito de equipe tremendo. Luis (Henrique) falou que não há titulares, hoje saltou do banco, fez o cruzamento e fez o terceiro gol”, declarou.

Vitória no aniversário do clube

No início da coletiva, por sinal, Lage mostrou estar atento às festividades pelos 119 anos de história alvinegra e citou a alegria de uma grande vitória no aniversário do clube. Afinal, a excelente campanha que coloca o Botafogo como o grande favorito ao título do Brasileirão.

“Começar sobre o aniversário do clube. É um momento histórico, e esses jogadores fizeram história ao bater o recorde de pontos do primeiro turno. No dia do aniversário do clube, os jogadores corresponderam dentro daquilo que é ser Botafogo e aos torcedores também que voltaram a encher o estádio”, afirmou o português, que voltou a enaltecer o trabalho da equipe e da comissão técnica.

“Esse é o meu sétimo jogo, não tem um mês que estou no comando da equipe. Temos feito uma gestão perfeita, somado pontos, passamos uma eliminatória (na Sul-Americana) e usamos 25, 26 jogadores na totalidade. Foi um jogo (contra o Inter) sempre a crescer e com volume de oportunidades muito grande. Lembro que contra o Cruzeiro, muita gente criticou que fizemos só um chute a gol. Hoje compensamos, fizemos 17 (chutes) e três gols. Treinador vai estar aqui sempre sendo criticado. O que me deixa feliz é olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham comigo. Só um grande time consegue fazer o que esse time fez hoje durante os 90 minutos”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.