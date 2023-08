Militão, com ruptura no ligamento do joelho esquerdo, só volta em 2024

O zagueiro Éder Militão ficará um bom tempo longe dos gramados. O jogador passou por exames de imagem e teve confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O brasileiro sofreu uma entorse no local, na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e agora vai passar por cirurgia. Aliás, o tempo de recuperação gira em torno de nove meses.

Por isso, a tendência é que o defensor perca toda a temporada de 2023/2024 pelos merengues. Também ficaria fora, por sinal, dos amistosos e rodadas iniciais da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Carlo Ancelotti indicou que o problema parecia ser grave, apesar de o camisa 3 ter deixado o campo andando após a jogada em que se machucou.

Militão se lesionou com menos de cinco minutos do segundo tempo. No lance em questão, se aproximou do meia Sancet para desarmá-lo, mas acabou se desequilibrando e girando o corpo, o que ocasionou a entorse no joelho esquerdo. O brasileiro caiu no chão imediatamente, reclamando muito das dores e saiu chorando, amparado pelos médicos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.