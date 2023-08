Andressa Urach revela que ficou com Neymar: ‘Foi bom’

A modelo, apresentadora e influenciadora Andressa Urach disse, neste sábado, que já ficou com o atacante Neymar. A musa de 35 anos contou no Instagram que isso foi há dez anos, quando ela saiu de um reality show da Record.

“Já peguei o Neymar, logo que eu saí de ‘A Fazenda’ (2013), e o negócio foi bom (risos). Faz tempo! Vão saber agora! Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!”, revelou Andressa.

Vale lembrar que ainda em 2013, Neymar começou a se relacionar com a atriz Bruna Marquezine. Os dois tiveram uma relação de idas e vindas, com o rompimento definitivo em 2018. Em 2014, aliás, Urach comentou que nunca ficou com o craque, mas que gostaria. Dessa forma, ela se contradisse agora.

“Eu gostaria de pegar o Neymar, mas ele é da Bruna Marquezine, que é linda, e eu não vou furar o olho dela [risos]. Eu nunca fiquei com ele”, disse Andressa Urach na época.

Curiosamente, Andressa Urach garantiu que também já ficou com Cristiano Ronaldo, no mesmo ano de 2013.

Dez anos depois, Neymar deixou o Barcelona, foi para o PSG e agora parece muito perto do Al Hilal, da Arábia Saudita. Na vida pessoal, o craque se prepara para ser pai pela segunda vez, afinal, a empresária Bruna Biancardi está esperando um filho dele. Urach, depois de um per~iodo em que se declarou evangélica, voltou com força ao mundo do erotismo, inclusive fazendo vpideos explícitos em sua plataforma no Only Fans.

