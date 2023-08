Cristiano Ronaldo reclama de não ser o MVP em torneio árabe

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o atacante Cristiano Ronaldo reclamando de não receber o prêmio de MVP (melhor jogador) da Liga dos Campeões Árabes. Após a vitória do Al Nassr, seu clube, por 2 a 1 sobre o Al Hilal, o camisa 7 foi reclamar com a organização.

Nas imagens, é possível vê-lo fazendo um gesto de seis com a mão, numa referência ao número de gols que ele marcou na competição. Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do torneio, com três a mais do que Benzema, do Al Ittihad. Porém, o prêmio de MVP ficou com o sérvio Milinkovic-Savic, do Al Hilal.

Dessa forma, Cristiano Ronaldo queria o hat-trick particular. Afinal, também foi campeão e artilheiro da competição. O torneio reúne 38 equipes da África e da Ásia, mas apenas dos países muçulmanos, como é a Arábia Saudita, onde estão Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad.

Na grande final, Cristiano Ronaldo fez os dois gols do Al Nassr, que ganhou de virada. O primeiro tento da partida foi de Michael, ex-Flamengo, que comemorou o seu gol imitando o estilo de comemoração de CR7 – o que não agradou muito ao português.

Cristiano Ronaldo completará 39 anos em fevereiro. Desta forma, ele caminha para o fim da carreira, mas pode chegar aos 1.000 gols. Até aqui, são 844 tentos oficiais, somando suas passagens por Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, novamente United e agora Al-Nassr, além da seleção portuguesa. Desses, são 450 pelo clube espanhol e 20 pelo clube atual.

