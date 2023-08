Premier League: Emerson Royal marca, mas Tottenham só empata na estreia

Brentford e Tottenham empataram em 2 a 2, neste domingo (13/8), pela primeira rodada da Premier League. O jogo foi muito elétrico no primeiro tempo, quando saíram os gols, e mais truncado na etapa final, com o time da casa segurando os Spurs, que mostraram mais ímpeto ofensivo, mas sem apuro na finalização. O Tottenham saiu na frente com Romero, mas levou a virada com gols de Mbeumo e Wissa. Contudo, o brasileiro Emnerson Royal deixou tudo igual.

Legião brasileira

Pelo lado do Tottenham, além de Emerson Royal, o atacante Richarlison também começou como titular, mas teve atuação apagada. O Brentford não tem brasileiro no elenco.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Totenham e Brentford: 1º tempo com 4 gols e emoções

O primeiro tempo foi bastante agitado. Logo aos dois minutos, o zagueiro do Tottenham, Romero, teve um choque de cabeça com Mbeumo. Ambos foram medicados e seguiram em campo. Aliás, aos 10, Maddison cobrou falta para a área e Romero, de cabeça, fez 1 a 0 para o Tottenham. Ms logo em seguida, sentindo a cabeça, o zagueiro argentino saiu com protocolo de concussão.

Mbeumo permaneceu em campo numa boa e empatou o jogo aos 23, cobrando pênalti (de Son em Bissouma). Pouco depois, aos 36, Henry passou facilmente pela marcação de Emerson Royal e cruzou para Wissa fazer o gol de virada do time da casa. Porém, Emerson Royal se redimiu nos acréscimos, Uma bola espirrada sobrou para o lateral brasileiro mandar de fora da área para deixar tudo igual.

Spurs em cima no segundo tempo, mas fica no empate

A primeira grande chance foi com Son, que recebeu pela esquerda e chutou para a defesa do goleiro Flekken. E essa foi a tônica: o time visitante em cima, mas falhando na finalização; o Brentford apostando em eventuais contra-ataques. No fim, o placar seguiu em 2 a 2. Aliás, o mesmo resulatdo do jogo realizado na casa do Brentford na temporada passada.

Primeira rodada

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Sheffield United 0x1 Crystal Palace

Bournemouth 1×1 West Ham

Brighton 4×1 Luton Town

Everton 0x1 Fulham

Newcastle 5×1 Aston Villa

13/8 (domingo)

Brentford x Tottenham

Chelsea x Liverpool – 12h30

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Onde assistir: Star+

