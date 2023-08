Neymar acerta com o Al-Hilal/ARA

As especulações agora viraram notícia. Neymar acertou mesmo com o Al-Hilal, de acordo com o “L’Équipe”. O atacante brasileiro vai receber 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) para defender o time árabe durante duas temporadas. Isso equivale ao dobro do que o brasileiro recebe no PSG. Segundo o jornal francês, só falta o acordo entre o Paris Saint-Germain e o clube saudita sobre os detalhes da transferência.

Neymar tem contrato com o PSG válido até junho de 2025. No entanto, as partes parecem não estar em harmonia, e o clube francês promete não dificultar uma saída do craque brasileiro de 31 anos. Ney, aliás, chegou a negociar com o Barcelona, clube onde ficou de 2013 a 2017, quando foi para o próprio PSG.

No dia 10/8, Neymar voltou a treinar com o elenco do PSG, após dois dias sem participar de nenhuma atividade com o grupo. O retorno aconteceu após a notícia que o clube francês não tinha interesse em manter o brasileiro no plantel.

As especulações sobre a possível saída de Neymar do PSG vinham crescendo nos últimos dias. E chegaram a provocar uma reação do pai do atacante, Neymar da Silva Santos. Assim, ele demonstrou irritação ao se referir ao jornal L’Équipe como autor de notícias falsas.

“O L’Equipe está sendo L’Efake”, disparou o pai de Neymar, negando que o filho tivesse pedido para sair do clube francês.

