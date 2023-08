Na ‘despedida’ do Mineirão, Atlético joga para o gasto e vence o Bahia

O Atlético recebeu o Bahia, na manhã deste domingo (13/8), no Mineirão, que recebeu bom público (29.847) para acompanhar a partida da 19ª rodada da Série A do Brasileirão. O time não fez um jogo de encher os olhos. Mas mostrou o suficiente para vencer por 1 a 0, gol de Paulinho, no início do segundo tempo. Este foi a última partida do Galo no Mineirão, antes da inauguração oficial de sua Arena. A partir de agora, jogar no MIneirão será coisa rara para o Atlético

Com o bom resultado, o Galo foi aos 27 pontos, assumindo provisoriamente o nono lugar, mas se aproximando dos times da zona da Libertadores. O Bahia, por sua vez, parou nos 18 pontos. Assim, corre o risco de terminar a rodada de volta à zona de rebaixamento caso o Santos não perca o seu jogo para o Fortaleza.

O primeiro tempo se viu um Galo muito nervoso, não conseguindo saiu da marcação, exceto por uma jogada individual de Paulinho, que chutou de fora da área. Mas Marcos Felipe espalmou para escanteio. Hulk, muito tenso, não conseguiu sair da marcação de Kanu e ainda cavou um pênalti. Dessa forma, poderia ter levado amarelo neste lance. Já o Bahia chegava mais ao ataque (52% de posse e 6 finaliações a 4 na etapa inicial). Assim, quase marcou em duas oportunidades. Na melhor, Cauly chutou, Everaldo desviou e a bola passou raspando. a trave de Everson.

Vitória do Galo vem na etapa final

Veio o segundo tempo e uma boa jogada aos três minutos fez o Galo largar na frente. Igor Gomes viu a movimentação de Hulj e tocou para o goleador, este lançou Paulinho que mandou para a rede. O Bahia logo voltou ao jogo, seguiu equilibrando a partida, mas deu brechas que o Galo por pouco não ampliou com Pavón e Paulinho. No fim, o Galo administrou o tempo. Enfim, mais três pontos importantes.

ATLÉTICO 1X0 BAHIA

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 13/08/2023

Estádio: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 29.847

Renda: R$ 978.420,50

ATLÉTICO: Everson; Mariano, Jemerson, Lemos e Arana; Otávio (Alan Franco, Intervalo) Battaglia (Edenilson, 27’/2}T) e Igor Gomes (Patrick, 38’/2ºT); Paulinho (Réver, 50’/2ºT), Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Vitor Hugo, Kanu e Camilo; Rezende (Iago Felipe, 38’/2ºT) Thaciano (Leo Cittadini, 28’/2ºT) e Cauly; Ademir, Everaldo (Mingotti, 38’/2ºT) e Rafael Ratão (Jacaré, 28’/T). Técnico: Renato Paiva

Gol: Paulinho, 3’/2ºT (1-0)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-2ºTIFA)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR-FIFA) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Otávio, Pavón (ATL);

