Paulinho vibra com vitória e ‘volta por cima’

Autor do gol da vitória de 1 a 0 do Atlético-MG sobre o Bahia, neste domingo (13), o atacante Paulinho exaltou o triunfo, afinal, ele veio quatro dias após a eliminação na Libertadores, para o Palmeiras. O camisa 10, aliás, perdeu uma grande chance de gol no duelo contra os paulistas. Assim, o triunfo foi ainda mais especial para o atleta de 23 anos.

Este foi a última partida do Galo no Mineirão, antes da inauguração oficial de sua Arena. A partir de agora, jogar no Mineirão será coisa rara para o Atlético

Ainda nesta entrevista, Paulinho comentou sobre a homenagem que o Atlético preparou para os jogadores, afinal, os filhos deles escreverão ‘bilhetinhos’ nas camisas dos atletas.

“É um domingo para alegrar todos os pais e dedico o gol a meu pai, um ídolo pra mim. Ele me ensinou muito e é a maior referência da minha vida”, comentou Paulinho.

Panorama

Com esta vitória por 1 a 0 sobre o Bahia neste domingo, o Atlético-MG de Paulinho encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, em nono lugar. A tendência, porém, é que o Galo caia de posições, afinal, ainda restam oito jogos na rodada.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético agora tem só o Brasileirão até o final do ano. O próximo compromisso, o primeiro do returno, o 20º da competição, será contra o Vasco, no próximo domingo (20), às 11h, em São Januário.

