Chelsea e Liverpool empatam o primeiro clássico da Premier League 2023/24

Chelsea e Liverpool fizeram, neste domingo (13/8) o primeiro grande clássico da temprada 2023/24 da Premier League. No Stamford Bridge, em Londres, pela primeira rodada da competição. Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool se impôs e saiu na frente. Mas os Blues foram buscar o empate em 1 a 1 nesta partida disputada com muita qualidade técnica. E que ainda teve um gol anulado para cada lado. Luiz Díaz fez o gol dos Reds. O zagueiro Disasi, recém-contratado ao Monaco, empatou para os donos da casa. Al´[es, este 1 a 1 é o sétimo emopate seguido entre dos dos times.

Legião Brasileira

Do lado do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva começou como titular e fez grande jogo. Mas Andrey (ex-Vasco) ficou no banco e não entrou. No Liverpool, o goleiro Alisson, como sempre, foi titular.

Primeiro tempo elétrico

O primeiro tempo foi de muita intensidade. O Chelsea trabalhou bem o toque de bola, mostrando maior qualidade do que apresentou na péssima campanha da temporada passada (terminou em 12º lugar e pela primeira vez em décadas não se classificou às ligas europeias). Mas o Liverpool tinha Salah muito inspirado. E foi uma jogada do egípcio pela direita que saiu o primeiro gol, aos 18. Salah avançou pela direita e cruzou sob medida para Luiz Díaz. Aos 29, Salah recebeu de Alexander-Arnold e marcou para o Liverpool. Mas o VAR anulou, por milímetros, o que seria o segundo gol dos Reds.

Aos 36, veio o empate. Num chuveirinho, a bola foi rechaçada pela zaga, mas Chilwell mandou de novo para a área e Disasi deu um toquinho para fazer seu primeiro gol no Chelsea. A torcida explodiu de alegria e, dois minutos depois, foi do êxtase ao lamento. Isso porque Enzo Fernandéz deu passe genial para Chilwell , que fez o gol para os Blues. Mas o árbitro deu impedimento.

Chelsea melhor no 2ºtempo. Mas Liverpool segura o 1 a 1

No segundo tempo, o Chelsea dominou o jogo, com muito mais posse. O Liverpool, buscou mais o contra-ataque, tentou finalizões de fora da área, mas sem apuro. E o mais curioso ocorreu aos 31 da etapa final. Salah foi substituído (por Elliot) e saiu irritadíssimo. Seria alguma crise com o treinador Klopp ou lamento pelo mau jogo ofensivo do time no segundo tempo? Na reta final, Darwin Núnez chutou uma bola raspando a trave de Sánchez. Quase gol do Liverpool. Mudryk driblou Alisson, mas perdeu o ângulo e a chance de virar para o Chesea. Enfim, 1 a 1 no placar e o sétimo empate seguido nos duelos entre os dois gigantes.

Primeira rodada

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Sheffield United 0x1 Crystal Palace

Bournemouth 1×1 West Ham

Brighton 4×1 Luton Town

Everton 0x1 Fulham

Newcastle 5×1 Aston Villa

13/8 (domingo)

Brentford 2×2 Tottenham

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Onde assistir: Star+

