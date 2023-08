Elenco do Botafogo faz chamada de vídeo com Tiquinho e tira selfie

Em clima de euforia após mais uma vitória no Brasileirão, os jogadores do Botafogo se reuniram no meio do campo após o apito final e fizeram uma chamada de vídeo com Tiquinho Soares, que se recupera de lesão no joelho. A imagem do artiheiro vibrando, do outro lado da ligação, viralizou nas redes sociais. Afinal, a própria equipe de conteúdo do clube filmou tudo.

A post shared by Botafogo F.R. (@botafogo)

Além disso, o lateral-direito Di Placido aproveitou para tirar uma selfie de parte do elenco, que foi publicada por vários atletas. A vitória de virada, por 3 a 1, sobre o Internacional, no Estádio Nilton Santos, foi a décima seguida na competição. E garantiu, aliás, a marca de melhor campanha da história do primeiro turno, superand o Corinthians de 2017.

A torcida também fez uma bela festa nas arquibancadas, aproveitando que o Botafogo completou 119 anos neste sábado. O próximo desafio do time de Bruno Lage é contra o São Paulo, sábado, no Morumbi.

