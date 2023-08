Grêmio confirma empréstimo do goleiro Brenno ao Bari, da Itália

O Grêmio confirmou, na tarde deste domingo (13), a saída do goleiro Brenno para o Bari, da Itália. Depois de algumas semanas de negociação, o jogador irá ao clube da Segunda Divisão do país europeu por empréstimo de um ano. Além disso, o vínculo possui opção de compra no meio e ao final da temporada europeia.

Para concretizar a cessão do atleta ao time italiano, o próprio arqueiro ampliou seu contrato com o Tricolor gaúcho por mais seis meses, até a metade de 2025. Por sinal, a diretoria também acertou, recentemente, a saída de Adriel, que se transferiu ao Bahia. Como reposição, foi ao mercado e, portanto, trouxe Caíque, que estava no Ypiranga-RS.

Brenno tem passagens pela Seleção Brasileira olímpica e ganhou destaque no Grêmio. No entanto, acabou perdendo espaço em 2023. Primeiro para Adriel, que iniciou o ano como titular e, depois, viu Gabriel Grando assumir o posto, sem sair mais. O técnico Renato Portaluppi deu aval para a sua saída e o clube passou a negociar com o Bari, desde então.

Grêmio x Fluminense

O Grêmio encara o Fluminense, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe precisa voltar vencer na temporada, já que vem de três jogos sem saber o que é somar três pontos. Dentro das quatro linhas, a tendência é que haja algumas mudanças na escalação principal. Por exemplo, o zagueiro Rodrigo Ely, recém-chegado, pode iniciar a partida.

