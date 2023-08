Não deixe de conferir, com a narração de Diego Mazur da “Voz do Esporte”, este duelo importasntíssimo para o Santos. O Peixe precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza, quando joga em casa, no Castelão, sobra na turma. A partida tem início às 18h30 (de Brasília), mas a “Voz” inicia as transmissões a partir das 17h para que você não perca nenhum detalhe.