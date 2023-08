Flamengo x São Paulo, Ao Vivo, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h

Domigão de Dia dos Pais (13/8) nublado no Rio, mas muito quente no Maracanã com o clássico Flamengo x São Paulo. Às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada o Rubro-Negro busca se manter na vice-liderança e fazer a torcida esquecer um pouco da frustração pela eliminação-vexame da Libertadores. Já o São Paulo quer subir na tabela e, além disso, pode promover a estreia de James Rodríguez, que volta ao Maracanã, onde fez o gol mítico na Copa de 2014 para a Colômbia. E que tal conferir tudo o que vai rolar neste jogo com a “Voz do Esporte” e a narração poderosa de Cesar Tavares? A Voz, com sua transmissão raiz abre os trabalhos às 17h (de Brasília) .