Mbappé muda de ideia e agora estuda renovar com o PSG

Dias após recusar a renovação de contrato com o PSG, o atacante Mbappé foi reintegrado ao elenco principal do clube francês e agora até acena em estender o vínculo com o Paris Saint-Germain. De acordo com várias publicações da imprensa europeia, aliás, o PSG acredita em uma nova assinatura em breve.

A mudança de Mbappé tem duas explicações, de acordo com essas reportagens. A primeira é o fato de Messi e Neymar terem saído do clube, o que deixaria o francês com protagonismo na equipe. Além disso, ele teria ficado empolgado com as contratações para a temporada 2023/2024: Dembélé, Gonçalo Ramos, Ugarte, Lucas Hernández, Asensio, Skriniar, Cher Ndour e Lee Kang-In foram contratados.

A reintegração de Mbappé ao elenco principal aconteceu neste domingo (13). Ele vinha treinando com outros jogadores fora dos planos do clube, como Georginio Wijnaldum, Julian Draxler e Leandro Paredes. O atacante queria rescindir com o clube antes de poder sair de forma gratuita, no final do seu contrato, em junho de 2024.

Nos últimos anos, vale destacar, Mbappé demonstrou muito carinho e vontade de jogar no Real Madrid. No entanto, ele deve mesmo seguir no PSG e enfrentar o Toulouse no próximo sábado (19), pela segunda rodada do Campeonato Francês. Na estreia, vale lembrar, o Paris Saint-Germain empatou sem gols com o Lorient, no último sábado (12). Na ocasião, Asensio, Lee e Gonçalo Ramos comandaram o trio de ataque.

Mbappé tem 24 anos e começou a carreira no Monaco, onde foi campeão francês e chamou ainda mais atenção do PSG. Desde 2017 no clube, ele tem 212 gols. Assim, é o maior artilheiro da história do time.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.