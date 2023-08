Corinthians deslancha no segundo tempo e vira para cima do Coritiba

A boa fase do Corinthians está mantida. Afinal, neste domingo (13), na Arena Neo Química, o Timão venceu o Coritiba por 3 a 1, de virada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe do Parque São Jorge centra suas atenções no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira (16), no Morumbi. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo joga por um empate para ir à final. Aliás, são 11 compromissos consecutivos sem saber o que é uma derrota.

No Brasileirão, o Corinthians tem 23 pontos e está ainda bem na zona central da tabela. Já o Coxa tem 14 e ocupa a 18ª posição, na desconfortável zona de rebaixamento da competição.

CORINTHIANS MORNO

No resumo do primeiro tempo, o Corinthians foi, principalmente, um time insosso e quase apático. Meio desorganizado e sem inspiração na criação das jogadas, o Timão viu, portanto, o Coritiba crescer e se aproveitar da má fase do adversário na partida. Após cruzamento de Moreno, Henrique desviou. A bola bateu em Murillo e entrou. Gol contra do zagueiro anfitrião. O time visitante teve outra chance de ampliar, mas Cássio evitou o pior.

CORITIBA VAI A NOCAUTE

O Corinthians voltou com alterações e outra postura em campo. Na primeira chance, Yuri Alberto obrigou a zaga do Coxa a tirar a bola em cima da linha. Porém, Gil apanhou o rebote e empatou. Minutos depois, Renato Augusto lançou na área. Ruan ajeitou de cabeça e Yuri Alberto completou. Com o Coritiba nas cordas, Wesley, em contra-ataque, meteu, então, o terceiro dos paulistas. Em seguida, foi só fazer o tempo passar.

CORINTHIANS 3×1 CORITIBA

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/08/2023

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner (Méndez, Intervalo), Gil, Murillo e Fábio Santos (Bidu, Intervalo); Moscardo (Wesley, Intervalo), Maycon, Ruan, Renato Augusto (Giuliano, 25’/2ºT) e Adson; Yuri Alberto (Rojas, 38’/2ºT) Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Gómez (Barbosa, 16’/2ºT), Fransérgio (Andrey, 16’/2ºT) e Biaqui (Liziero, 32’/2ºT); Moreno, Robson e Oliveira (Kaio, 31’/2ºT). Técnico: Willians Alves.

Gols: Murillo (contra), 28’/1ºT (0-1); Gil, 5’/2ºT (1-1); Yuri Alberto, 8’/2ºT (2-1); Wesley, 21’/2ºT (3-1)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-Fifa)

Cartão Amarelo: Fagner (COR); Victor Luís, Henrique (CTB)

Cartão Vermelho:

