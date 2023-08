Goiás vence América e se afasta da zona de rebaixamento

Em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, o Goiás derrotou o América-MG, neste domingo (13), na Arena Independência. O gol da vitória foi marcado por Lucas Halter ainda no primeiro tempo do confronto.

Com o resultado, o Goiás se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e agora está em 15º, com 22 pontos. Já o América segue na lanterna, com apenas 10. O Coelho, porém, tem um jogo a menos. Este será contra o Vasco, também em Minas Gerais, mas ainda sem data marcada. O primeiro do Z4 é o Santos, com 18 pontos em 18 jogos.

O América começou melhor em campo, com Mastriani e Martínez. No entanto, o time mineiro logo voltou a expor os erros defensivos da pior defesa do campeonato (agora com 41 gols sofridos) e cedeu espaços para o Goiás. Allano e Guilherme Marques quase abriram o placar, mas Lucas Halter não desperdiçou para os esmeraldinos. Aos 33, ele marcou de cabeça, em cobrança de escanteio de Guilherme Marques.

No segundo tempo, o domínio foi do América-MG. O Coelho teve boas chegadas e até marcou com Wellington Paulista, que tinha acabado de entrar. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do centroavante. Aos 49, Daniel Borges foi expulso por cometer uma falta na entrada da área. Na cobrança, Vinicius mandou na trave.

Panorama

O América-MG volta a campo agora no próximo sábado (19), quando visita o Fluminense, às 18h30. Já o Goiás recebe o Athletico-PR no mesmo horário, mas no dia seguinte (20). As partidas, é claro, são válidas pela 20ª rodada do Brasil. O América, porém, ainda está vivo e irá encarar o Fortaleza nas quartas de final, com duelos marcados para os dias 24 e 31 de agosto.

AMÉRICA-MG 0 X 1 GOIÁS

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 13/08/2023

Estádio: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Júlio, Éder (Iago Maidana – Intervalo) e Marlon; Lucas Kal (Everaldo – Intervalo), Rodriguinho (Wellington Paulista, aos 20’/2ºT), Alê e Breno (Pedrinho, aos 20’/2ºT); Martínez (Matheusinho, aos 44’/2ºT) e Mastriani Técnico: Fabián Bustos

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli (Higor Meritão, aos 38’/2ºT) e Guilherme Marques , (Raphael Guzzo, aos 13’/2ºT); Anderson Oliveira (Edu, aos 50’/2ºT) , João Magno (Matheus Babi, aos 14’/2ºT) e Allano (Vinicius, aos 38’/2ºT) Técnico: Armando Evangelista

Gol: Lucas Halter, aos 33’/2ºT (0-1)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Wagner Reway (FIFA/PB)

Cartões amarelos: Matheus Babi (GOI)

Cartão vermelho: Daniel Borges (AME), aos 49’/2ºT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.