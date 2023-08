Grêmio não joga bem e derrota o Flu de virada em casa

O Grêmio derrotou o Fluminense de virada, por 2 a 1, neste domingo (13), em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A partida foi válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cano abriu o placar para os cariocas. No entanto, Bitello e Ferreira marcaram, ainda no primeiro tempo e selaram a vitória gaúcha.

O Fluminense está com 31 pontos na tabela. E o Grêmio, entretanto, chegou a 33 pontos na competição. O atacante Ferreira, que amargava um longo jejum, voltou a marcar um gol após cerca de cinco meses.

O Grêmio cedeu espaço para o Fluminense. Entretanto, após cruzamento de Marcelo, Ganso, livre de marcação, chegou atrasado e perdeu grande oportunidade. Os cariocas, afinal, puseram o goleiro Grando para trabalhar. O arqueiro, porém, fez duas defesas importantes em jogadas do Fluminense. O técnico Renato Gaúcho perdeu a paciência e reclamou muito do time.

Afinal, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar: Keno entrou na área e tocou para Cano, que se antecipou à defesa e fez 1 a 0. O Flumiense estava melhor em campo. Entretanto, o Grêmio empatou aos 24: Suárez tocou para Bitello, que chutou cruzado para fazer 1 a 1. O Grêmio, porém, acertou a marcação e equilibrou a partida. Fábio surgiu pela direita e cruzou para trás. Ferreira dominou na área e chutou para virar o placar, aos 45 da etapa inicial: 2 a 1 para os gaúchos.

Segundo tempo pegado

A partida, entretanto, ficou mais franca e com jogadas ríspidas. Houve, porém, um princípio de confusão após disputa de bola entre Cano e Ronald, que caiu no chão. Cano chegou a empatar para o Fluminense. O VAR, no entanto, assinalou impedimento e anulou o gol. Para ganhar tempo, os gaúchos iniciaram uma catimba e Suárez caiu no gramado. O VAR tamém anulou um gol do Grêmio.

O Fluminense, porém, continuou pressionando o Grêmio. Já os gaúchos passaram a jogar no contra-ataque e amarraram a partida. O técnico Renato promoveu a estreia de Luan, que foi ovacionado pela torcida gremista.

GRÊMIO 2 X 1 FLUMINENSE

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/08/2023

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fábio (João Pedro, 24’/2ºT, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Ronald (Lucas Besozzi, 24’/2ºT), Villasanti, Bitello (Luan, 41’/2ºT) e Ferreira (Gustavo Martins, 41’/2ºT), João Pedro Galvão (Pepê, 12’/2ºT) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Leo Fernández, 19’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 49’/2ºT); André, Daniel (Martinelli, 18’/2ºT), Ganso (Yony, 37’/2ºT) e Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (PR-FIFA)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Marlon, Fernando Diniz, Daniel, André (FLU); Villasanti, Fábio, Suárez (GRE)

Cartão vermelho:

Gols: Cano, 18’/1ºT (1-0), Bitello, 24’/1ºT (1-1), Ferreira, 45’/1ºT (1-2)

