Barcelona para em Soria e apenas empata com o Getafe pela La Liga

Em jogo de expulsões, o Barcelona parou na grande atuação do goleiro Soria, do Getafe, e ficou no 0 a 0 em sua estreia no Campeonato Espanhol 2023/24. Ainda no primeiro tempo, Raphinha recebeu o cartão vermelho ao acertar o rosto do adversário, enquanto Mata foi expulso na etapa final. Além deles, o técnico Xavi Hernández também levou o vermelho durante a partida.

O próximo compromisso do Barcelona no Campeonato Espanhol será no domingo (20), às 14n30 (de Brasília), contra o Cádiz. Sendo assim, o duelo está marcado para o Estádio Lluys Company, visto que o Camp Nou passa por reforma. O Getafe, por sua vez, mede forças com o Girona no mesmo dia, às 12h30 (de Brasília).

PROBLEMAS FINANCEIROS

Antes de iniciar a La Liga, o Barcelona não conseguiu inscrever todos os jogadores de seu elenco. Nesse sentido, foram relacionados pelo técnico Xavi Hernández apenas 21 atletas para a partida deste domingo. O goleiro Iñaki Peña e o lateral-esquerdo Marcos Alonso estão entre os nomes que ficaram de fora.

CHANCE LÁ… E CÁ

Logo nos primeiro minutos, um dos reforços desta janela, Gundogan recebeu um bom passe de Raphinha, porém finalizou mal e facilitou a defesa de Soria. O Getafe revidou na sequência com a boa chegada de Latasa, que disputou a jogada com Louné, mas não aproveitou a oportunidade de ficar na cara do gol e mandou para fora.

PAREDÃO AZULONES

No primeiro tempo, Soria se destacou com boas defesas para segurar o empate para os visitantes. A primeira delas aconteceu quando Raphinha cruzou na área para Lewandowski cabecear, mas parou no arqueiro. Na sequência, o camisa 11 da equipe catalã cobrou falta em direção ao gol, mas parou no goleiro.

BAITA SUSTO

Melhor em campo pelo Barcelona, Raphinha incomodou pelo lado direito e teve liberdade para explorar o corredor. O jogador recebeu boa bola de De Jong e finalizou em cima da defesa. No rebote, a bola bateu em Mitrovic e tocou na trave.

RAPHINHA NA RUA

O camisa 11 fazia uma boa partida e era a principal válvula de escape nos ataques do time catão. Contudo, em uma disputa com Gastón, perdeu a cabeça ao acertar o rosto do adversário e ser expulso na estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol.

EM CIMA DA LINHA

Depois da expulsão de Mata, Lewandowski teve a chance de abrir o placar e estufar a rede pela primeira vez nesta edição da La Liga. No entanto, ao mandar por cima do arqueiro, viu Gastón Álvarez tirar de cabeça.

OLHO NO VAR

Nos acréscimos, Araújo foi derrubado na área e o lance foi analisado pelo VAR. Entretanto, o árbitro assinalou que o braço de Gavi tocou na bola.

Veja os outros jogos da 1ª rodada do Espanhol

Sexta (11/8)

Almería 0 x 2 Rayo Vallecano

Sábado (12/8)

Real Sociedad 1x 1 Girona

Las Palmas 1 x 1 Mallorca

Sevilla 1 x 2 Valencia

Domingo (13/8)

Celta de Vigo 0x2 Osasuna – 12h

Villarreal 1×2 Real Betis – 14h30

Getafe 0x0 Barcelona – 16h30

Segunda-feira (14/8)

Cadiz x Alavés – 14h30

Atlético de Madrid x Granada – 16h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.