Depois de sair atrás no placar, o Corinthians voltou mais consistente na etapa final e virou para cima do Coritiba por 3 a 1, neste domingo (13), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Renato Augusto enalteceu o crescimento do elenco na temporada.

“No segundo tempo, com o Wesley, agredimos mais e crescemos. Os gols saíram, e isso ajuda. Isso mostra que temos elenco. Se quisermos brigar, temos que ter um elenco forte”, disse o meia

“Estamos crescendo em um momento importante na temporada”, completou Renato Augusto.

De olho no duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por poupar o meia. Dessa forma, Giuliano entrou no segundo tempo no lugar do camisa 8

Sendo assim, o time tem a vantagem, pois venceu por 2 a 1 no jogo de ida e pode jogar pelo empate no Morumbi, quarta (16), às 19h30.

“Não tem como falar se é o melhor momento (para enfrentar o São Paulo), mas temos que nos preparar para fazer um grande jogo para sairmos de lá classificados”, concluiu

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.