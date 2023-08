Diniz diz que descuido na marcação levou o Flu a nova derrota

O técnico Fernando Diniz lamentou demais a derrota do Fluminense para o Grêmio, neste domingo (13/8), por 2 a 1 . O time começou massacrando, foi melhor grande parte do classico, saiu na frente, mas levou a virada ainda no primeiro tempo. E por mais que tentasse, não conseguiu nem sequer o empate. Para o técnico, faltou mais cuidado na marcação, já que o time levou dois gols da mesma maneira.

“No primeiro tempo tivemos a soberania do jogo, com volume ofensivo e domínio tático, mas aproveitando mal as chances. Porém, nosso problema maior foi de concentração, o que gerou descuido na marcação. Nosrmalmente não oferecemos quase nada de espaços ao adversário. Contudo, contra o Grêmio, que é um adversário forte, foi assim. Levamos o gol numa jogada simples de torca de bola de três jogadores. E o segundo gol que levamos foi muito parecido”.

Diniz reclamou muito da arbitragem. E somou mais um cartão amarelo nas sujas contas. Novamente criticou a arbitragem, lembrando que há um problema recorrente, não importa quem seja o apitador escalado.

“A crítica que eu tenho é recorrente: os árbitros são coniventes com quem não quer jogar. E não aceleram o jogo. Ele (o árbitro Rodrigo José de Lima) deu dez minutos de acréscimos. Mas observem quanto tempo os jogadores do Grêmio ficaram estirados no chão. Seria até o caso de dar o dobro do tempo”.

