Luxemburgo valoriza bom momento do Corinthians: ‘Entenderam a mensagem’

Após conviver com a irregularidade, o Corinthians encontrou o equilíbrio na temporada e alcançou a marca de 11 partidas sem perder. Em campo, o time até saiu atrás no placar, mas reagiu na etapa final e bateu o Coritiba por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na coletiva, Luxemburgo preferiu exaltar seus jogadores pelo bom momento.

“Quero dizer que 70% do que está acontecendo pertence aos jogadores. Eles entenderam a mensagem e estão praticando isso durante o jogo. Não estão mostrando nada para ninguém, estão trabalhando, e têm que jogar. O mau momento vem e vai embora, assim como o bom”, disse.

SEQUÊNCIA DA TEMPORADA

Com o resultado, o Timão soma 23 pontos e se afastou da zona de rebaixamento da competição. Agora, o foco é virar a chave para Copa do Brasil, quando pode chegar a segunda final consecutiva. Dessa forma, nessa quarta, a equipe mede forças com o São Paulo às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, e pode até empatar para avançar no torneio.

“Qual a prioridade? Eu já cheguei para vocês e falei que a prioridade é o Brasileiro. Hoje, acho que foi a vitória mais importante para nós nesse trabalho. Desde que eu cheguei aqui, estamos com essa turbulência grande e essa situação desconfortável. Então tínhamos que sair dessa situação. Essa vitória de hoje, dentro daquilo que nós queremos, que é direcionar o Brasileiro para buscar uma vaga na Libertadores, foi a mais importante do nosso trabalho até aqui”, explicou.

LADO PSICOLÓGICO

Por fim, Luxemburgo respondeu sobre o lado psicológico do time diante de um duelo decisivo contra um rival. O treinador preferiu não revelar como pretende armar o elenco para o jogo com o São Paulo.

“Futebol é você ter possibilidade de virar um jogo. É muito difícil. Mas tudo que fizemos agora ficou para trás. É botar na cabeça, e não vou falar para vocês, o que temos que fazer para o jogo de quarta-feira, o mais importante nesse pouco tempo de trabalho”, frisou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.