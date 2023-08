Manchester United x Wolverhampton: onde assistir, escalações, arbitragem

A primeira rodada da Premier League inglesa se encerra nesta segunda-feira (14/8) com o Manchester United recebendo o Wolverhampton no Old Trafford, às 16h (de Brasília). O United abriu o cofre para trazer reforços de ponta. Dessa forma, entra como favorito tanto nesta partida quanto para buscar o título. Afinal, além de manter a base, agora tem no elenco feras que custaram fortunas, como atacante Hojlund (ex-Inter de Milão, por R$ 400 milhões), o curinga Mason Mount (ex-Chelsea, por R$ 341 milhões) e o goleiro Onana (ex-Inter de Milão, por R$ 271 milhões). Já o Wolves periga fazer campanha modesta. Afinal, perdeu nomes importantes como o atacante Jiménez (agora no Fulham). E ainda trocou de treinador na semana passada: saiu Lopeteguí e entrou Gary O’Neil.

Onde assistir

O canal Star+ (streaming) transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Manchester United

A torcida do United estava ansiosa com a presença do atacante norueguês Rasmus Hojlund. Porém, como ele não se recuperou de dores na costas, não está na lista de jogadores que vão para a partida. Com isso, é provável que o treinador ten Hag vá apenas com um atacante mais enfiado, Rashford. Mas em compensação o goleiro Onana estará debaixo das traves. Mason Mount, por sua vez, é presença certa.

Como está o Wolverhampton

Do lado do Wolves, o treinador Gary O’Neil, que assumiu no meio da semana passada na vaga de Lopeteguí, vai esperar até o último momento para saber se o atacante Matheus Cunha vai se recuperar de uma lesão muscular que o tirou dos últimos treinos. Porém, caso o brasileiro não jogue, Hee-Chan está de prontidão.

MANCHESTER UNITED X WOLVERHAMPTON

Premier League – 1ª rodada

Data e horário: 13/8/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martínez e Shaw; Casemiro e Eriksen; Antony, Bruno Fernandes e Mason Mount; Rashford. Técnico: ten Hag

WOLVERHAMPTON: José Sá; Semedo, Kilman, Dawson e Ait-Nouri; Mateus Nunes, Lemina e João Gomes; Pablo Sarabia, Matheus Cunha e Podence. Técnico: Gary O’Neil

Árbitro: Simon Hooper

Auxiliares: Simon Long e Adrian Holmes.

VAR: Michael Salisbury

Primeira rodada da Premier League

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Sheffield United 0x1 Crystal Palace

Bournemouth 1×1 West Ham

Brighton 4×1 Luton Town

Everton 0x1 Fulham

Newcastle 5×1 Aston Villa

13/8 (domingo)

Brentford 2×2 Tottenham

Chelsea 1 x1 Liverpool

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h

