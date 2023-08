Fortaleza machuca o Santos e se distancia do Z4

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Santos por 4 a 0 na noite deste domingo (13), na Arena Castelão. Curiosamente, todos os gols foram marcados no segundo tempo. O argentino Machuca abriu o placar. Depois, o Peixe sofreu com gols de Basso (contra), Caio Alexandre e Bruno Pacheco. A partida, vale lembrar, marcou a estreia do treinador Diego Aguirre no comando do Peixe.

Com o resultado, o Santos segue abrindo a zona de rebaixamento, mas agora com 18 pontos em 19 jogos. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, com o mesmo número de pontos e jogos. Já o Fortaleza distanciou-se do pelotão dos quatro últimos e agora está em 11º, com 26 pontos.

Como foi o jogo?

Jogando em casa e contra um adversário pior colocado na tabela, era de se imaginar que o Fortaleza dominasse a partida. E assim aconteceu. Logo no primeiro minuto, Brítez quase marcou de cabeça para o Leão. Vale lembrar que o Peixe trocou de treinador nesta semana e ainda estava muito desfalcado. Isso, é claro, dificultava qualquer reação.

O Fortaleza até ficou um tempo sem apertar, mas não demorou muito para voltar a ser superior na partida, com boas finalizações de Tinga, Marinho, Machuca e Thiago Galhardo. Apesar disso, o primeiro tempo foi muito carente de emoções e bons lances técnicos.

A segunda etapa, por outro lado, teve mais emoção. Aliás, logo aos 13, o Fortaleza abriu o placar, com Machuca aproveitando cruzamento de Pochettino. O Leão seguiu rugindo mais alto e teve boas oportunidades com Thiago Galhardo.

O Fortaleza, enfim, ampliou aos 34, com João Basso marcando contra após cobrança de escanteio. Praticamente na sequência, o time nordestino fez outro. Desta vez, Yago Pikachu arrancou e cruzou para Caio Alexandre selar o resultado: 3 a 0. Nos acréscimos, Zé Welison tocou para Bruno Pacheco, que marcou um lindo gol da entrada da área.

Próximos compromissos

O Fortaleza volta a campo agora só na próxima segunda-feira (21), quando visita o Internacional, às 20h. Já o Santos, curiosamente, encara outro gaúcho, o Grêmio, no domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro. O Leão do Pici, porém ainda disputa a Sul-Americana e irá encarar o América-MG pelas quartas de final com jogos nos dias 24 e 31 de agosto.

FORTALEZA X SANTOS

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 13/08/2023

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Público:

Renda:

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu, aos 23’/2ºT) Machuca (Guilherme, aos 23’/2ºT) e Galhardo Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS: Vladimir; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho – Intervalo), Dodi, João Lucas, Jean Lucas e Lucas Braga (Soteldo, aos 25’/2ºT); Julio Furch (Bruno Mezenga, aos aos 25’/2ºT) Técnico: Diego Aguirre

Gol: Machuca, aos 13’/2ºT (1-0); João Basso, aos 34’/2ºT (2-0); Caio Alexandre, aos 37’/2ºT (3-0) e Bruno Pacheco, aos 46’/2ºT (4-0)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corre (RJ-FIFA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Machuca (FOR)

