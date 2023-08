Fla joga mal e Pedro salva o time de derrota para o São Paulo

Um pênalti nos acréscimos salvou o Flamengo de derrota para os reservas do São Paulo. Luiz Araújo sofreu pênalti e Pedro empatou (1 a 1) para os rubro-negros, neste domingo (13), no Maracanã. A partida foi válida pela 19ª rodada do Brasileiro. Lucas Moura marcou o gol do Tricolor, que deixou a derrota escapar.

Este foi o primeiro reencontro do técnico Dorival Júnior com o Flamengo depois que foi demitido pela diretoria. No entanto, ele e os jogadores rubro-negros se abraçaram num gesto fraternal em campo.

O São Paulo se movimentou bem e conseguiu marcar no campo adversário. Entretanto, era nítida a falta de entrosamento entre os reservas. Passes imprecisos e cruzamentos para ninguém deram o tom do time. Pelo lado do Flamengo, o atacante Bruno Henrique foi um dos mais empenhados do time no início da partida.

O Flamengo, porém, encurtou a marcação na tentativa de encurralar o São Paulo. Com isso, porém, o time carioca conseguiu mais espaços para atacar. Arrascaeta tentou algumas jogadas pelo meio, mas sem muita eficácia. No entanto, quem abriu o placar foi o São Paulo. Aniversariante, Lucas Moura, aos 37 do primeiro tempo, fez bela jogada individual, chutou no canto e venceu o goleiro Matheus Cunha.

Torcida pega no pé de Sampaoli

O time do Flamengo, no entanto, voltou para o segundo tempo com Everton Ribeiro no lugar de Arrascaeta. A torcida, ao perceber a mudança, não perdoou o técnico: vaiou e chamou Sampaoli de burro. O Flamengo melhorou visivelmente e conseguiu ter mais a posse de bola. Allan finalizou duas vezes, mas sem muito perigo para o goleiro Jandrei.

James Rodríguez, uma das principais contratações do São Paulo, estreou no time. O colombiano, afinal, quase ampliou o placar. Em contra-ataque, James Rodríguez Wellington Rato em posição de ampliar, mas o meia desperdiçou a chance. Com a derrota, a torcida rubro-negra perdeu de vez a paciência, criticou o time, o técnico e a diretoria do clube. Nos acréscimos Michel Araújo fez pênalti.

FLAMENGO 1 X 1 SÃO PAULO

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/08/2023

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan , Thiago Maia (Gerson, no intervalo), Vitor Hugo e Arrascaeta (Everton Ribeiro, no intervalo); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro, 17’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington (Raí Ramos, 32’/2xºT); Gabriel Neves (Felipe Negrucci, 30’/2ºT), Alisson (Rodrigo Nestor, 20’/2ºT), Michel Araújo e Lucas Moura (Wellington Rato, 30’/2ºT); Alexandre (James Rodríguez, 20’/2ºT) Pato e Juan. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)

Público presente: 62.018

Renda: R$ 5.001.035,00

Cartão amarelo: Wesley, Gerson (FLA); Juan, Wellington, Jandrei, Dorival Júnior, Rodrigo Nestor, Alan Franco (SÃO PAULO)

Cartão vermelho:

Gols: Lucas Moura, 37’/1ºT (1-0); Pedro 52’/2ºT (1 a 1)

