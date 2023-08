Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no encerramento do primeiro turno da competição. A bola rola nesta segunda-feira (14), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, e o Verdão, hoje em quarto lugar, com 31 pontos, quer usar o fator casa para se manter no G4. Por outro lado, a Raposa, que aparece na 11ª posição, com 24, precisa da vitória longe de Minas Gerais de olho em encostar na zona de classificação à Libertadores.

O jogo terá transmissão do canal fechado por assinatura Premiere, a partir das 19h (de Brasília)

Como chega o Palmeiras

Apesar de carimbar a vaga às quartas de final da Libertadores, o Palmeiras oscila bastante na Série A de 2023. A equipe vê o líder Botafogo disparar na tabela e tem de engatar boa sequência para não desgarrar ainda mais do time carioca. Por sinal, também torce por tropeços de Fluminense e Flamengo, outros dois rivais do Rio, com a mesma pontuação dos paulistas e à frente no critério de número de vitórias.

Para a partida diante do Cruzeiro, a tendência é que o técnico Abel Ferreira escale força máxima. Isso porque, depois, terá a semana cheia para comandar as atividades com o elenco no CT da Barra Funda. A única dúvida aparece no setor de meio-campo, entre Zé Rafael e Richard Ríos. Aliás, o colombiano vem atuando bem quando entra e pode surgir entre os titulares. Assim, o camisa 8 teria chances de ser preservado.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa viaja a São Paulo com pressão da torcida. Afinal, está há quatro partidas consecutivas sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. O grupo fez trabalhos em gramado sintético ao longo da semana para se adaptar ao campo do Allianz Parque. A equipe, inclusive, vai ter mudanças em relação à formação que empatou sem gols com o Botafogo, no Mineirão.

Com lesões ligamentares em um dos joelhos, porém sem necessidade de cirurgia, Matheus Pereira não fica à disposição do técnico Pepa. O mesmo acontece com Wallisson, que tem presença incerta por conta de dores no joelho direito. Embora some alguns desfalques, a comissão terá também retornos importantes. São os casos de Rafael Cabral, Wesley e Bruno Rodrigues, após cumprirem suspensão na rodada anterior.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 14/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley e Arthur Gomes. Técnico: Pepa.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ – Fifa)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR – Fifa)

