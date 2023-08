No Barradão, Vitória bate o Ceará e cola no Sport pela Série B

Diante de sua torcida, o Vitória fez o dever de casa e bateu o Ceará por 1 a 0 pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, Léo Gamalho, de pênalti, marcou o gol do triunfo do Leão, que colou de vez no líder Sport. Dessa forma, com o resultado, a equipe baiana agora soma 44 pontos, apenas um atrás dos pernambucanos. Os cearenses seguem com 33, estacionados na décima colocação.

Na próxima rodada, o Vitória mede forças com o Botafogo-SP, sexta (18), às 19h, novamente no Barradão. Além disso, o Ceará joga no domingo, às 18h (de Brasília), diante da Ponte Preta, no Castelão.

ARTILHEIRO NATO

Empurrado pela torcida, o Vitória pressionou o Ceará desde os primeiros minutos e se impôs dentro de seus domínios. Nesse sentido, Iury Castilho recebeu na área pelo lado esquerdo, porém foi derrubado por Erick. Na cobrança, Léo Gamalho bateu forte, no alto, sem chances de defesa para Bruno Ferreira.

VOZÃO TENTA REAÇÃO

Fora de casa, o Ceará precisava reagir para não ver o G4 mais distante. Com isso, os comandados de Guto Ferreira se lançaram ao ataque. Saulo Mineiro disparou em velocidade, deixou Wagner Leonardo para trás e bateu cruzado. Sendo assim, a bola passou bem perto da meta de Lucas Arcanjo.

ARCANJO NO NOME

Com sobrenome de anjo, o arqueiro do Vitória salvou a equipe na reta final do primeiro tempo. No primeiro lance, Erick chutou colocado e obrigou o arqueiro a fazer uma grande defesa. Logo na sequência, Saulo Mineiro deixou Jean Carlos em plenas condições de finalizar, mas o jogador também parou no goleiro rubro-negro.

CHANCES DOS DOIS LADOS

No segundo tempo, o Vozão quase chegou ao empate quando José Hugo escorou de cabeça, mas parou na grande defesa de Bruno Ferreira. Na sequência, Samuel Mineiro recebeu um passe dentro da área e finalizou à queima roupa, em cima de Lucas Arcanjo, que salvou novamente.

SHOW DE VERMELHOS

Por fim, dois jogadores dos donos da casa foram expulsos. Portanto, Wellington Nem e Jhonny Lucas não encerram a partida em campo.

