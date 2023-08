Lucas Moura festeja aniversário com gol pelo São Paulo

Lucas estreou no São Paulo como titular e marcou o seu primeiro gol no retorno ao futebol brasileiro. O atacante fez o primeiro gol na competição no dia do seu aniversário de 31 anos. Ele festejou o gol num dia especial.

“Estou muito feliz, feliz com o gol por ter marcado com a camisa do São Paulo. Para mim é um sentimento especial, principalmente por ser Dia dos Pais. Quero aproveitar e mandar um beijão para os meus filhos, Miguel e Pedro e meu pai Jorge”, comemorou Lucas Moura.

Lucas analisou o jogo como uma partida complicada. Ele, porém, destacou uma de suas principais caraterísticas: a jogada individual.

“Foi realmente um jogo difícil, bem complicado. Mas consegui um gol numa jogada individual, que é a minha característica”, disse ele.

Lucas comentou que, desde a sua volta, ele havia pensado nesta partida. E que ela seria o ponto chave para voltar a marcar, principalmente porque o jogo foi contra o Flamengo e disputado no Maracanã.

“Seria difícil imaginar um cenário assim. Mas, desde que voltei para o Brasil, mentalizei esse jogo. Ele seria meu foco de começar jogando. E foi justamente contra o Flamengo num palco como o Maracanã. Estou muito feliz”, disse Lucas.

Lucas Moura marcou aos 37 minutos do primeiro tempo numa jogada em que recebeu passe. O meia-atacante recebeu a bola na intermediária, livrou-se da defesa e chutou no canto. A bola foi rasteira, no cantinho, sem chance para o goleiro Matheus Cunha.

O São Paulo voltará a campo na próxima quarta-feira (16) para jogo contra o Corinthians, vãlido pela semifinal da Copa do Brasil.

