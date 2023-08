João Basso lamenta gol contra e pede desculpas à torcida

Autor de um gol contra na derrota de 4a 0 do Santos para o Fortaleza, neste domingo (13), o zagueiro João Basso pediu desculpas pelo lance. Este foi o segundo tento do Leão do Pici, aos 34 do segundo tempo. A partida, vale lembrar, marcou a estreia do treinador Diego Aguirre no comando do Peixe.

Em entrevista ao “Premiere”, João Basso foi além, desabafou e disse que o elenco não está à altura da grandeza do clube. Com o resultado, o Santos segue abrindo a zona de rebaixamento, mas agora com 18 pontos em 19 jogos. O Santos, aliás, nunca foi rebaixado. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, com o mesmo número de pontos e jogos.

“Temos que pedir desculpas, não só por esse jogo. Até o momento não estamos sendo dignos de vestir a camisa do Santos. A única coisa que temos que tirar desse jogo e desse primeiro turno são lições. Temos que corrigir. Temos que dignificar essa camiseta”, começou o zagueiro João Basso.

Agora, o Peixe, com ou sem Basso, encara o Grêmio, no domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro. A partida deve marcar o retorno da torcida do Santos ao estádio após uma punição do STJD.

“Quando vestimos a camisa do Santos carregamos história, títulos, carregamos tudo. Não estamos sendo dignos, o que estamos fazendo não está sendo suficiente. Tínhamos que ter jogado mais. Somos o Santos e não temos que vir para jogar por um pontinho, temos que entrar e vencer. O jogo se descarrilou por erros infantis. Tenho certeza que no fim do campeonato vamos estar comemorando” completou Basso.

