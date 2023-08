Sampaoli elogia atuação do Fla no empate com o São Paulo

Jorge Sampaoli elogiou a postura do Flamengo logo depois do empate por 1 a 1 com o São Paulo. O treinador, no entanto, disse que o time não jogou mal, mesmo sob vaias dos irritados torcedores.

“O time pôs a cara, atacou até o último segundo sem desistir; E conseguimos converter o pênalti. No segundo tempo tivemos 14 finalizações”, afirmou Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli disse ainda que há uma adaptação ao elenco rubro-negro e que ele não tem problemas com autocrítica.

“Se observar os meus times anteriores, são totalmente diferentes. Há uma adaptação aos jogadores. E não tenho problema algum com autocríticas”, disse o treinador.

Afinal, o treinador valorizou o esforço do grupo e disse que estão tentnado vincular o empate com o São Paulo o que aconteceu no Paraguai, na partida que o Flamengo foi eliminado da Libertadores depois de derrota para o Olimpia.

“Além de qualquer erro, claro que parece que vincular o que aconteceu no Paraguai é diferente do que aconteceu hoje. É completamente diferente. O time está com energia e decisão, afirmou Sampaoli.

O treinador disse ainda que o Flamengo atuou sem a precisão que está habituado.

“A precisão a que estamos acostumados, com certeza, vai aparecer. Temos de pensar que teremos uma semifinal importante e valorizo muito o esforço da equipe”, disse.

O Flamengo voltará a campo nesta quarta-feira (16), contra o Grêmio, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O jogo será às 21h30, no Maracanã. Na partida de ida os rubro-negros venceram por 2 a 0.

