Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Vasco medem forças no último jogo da rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas na tabela, ambos precisam da vitória, nesta segunda-feira (14), às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, e por razões bem diferentes. Os paulistas, por exemplo, têm chances de entrar no G4 em caso de resultado positivo, enquanto o Cruz-Maltino tenta pular uma posição na zona de rebaixamento, de olho em sair do Z4.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais fechados por assinatura Sportv e Premiere.

Como chega o Bragantino

O Bragantino vem de três jogos seguidos sem derrota na competição nacional: foram dois triunfos e um empate. Mas vem de uma eliminação no meio de semana, diante do América-MG, nos pênaltis, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, a equipe do técnico Pedro Caixinha vira a chave e busca manter a boa sequência na Série A. Com 31 pontos, em quinto lugar, o clube de Bragança tenta entrar na zona de classificação à Libertadores. Para isso, basta torcer também por um tropeço de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras.

Em relação à escalação que bateu o Coritiba, o Massa Bruta não contará com Vitinho, que deu o passe para Sorriso balançar a rede no Couto Pereira. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora do duelo com o Gigante da Colina. Aliás, a tendência é que Thiago Borbas seja o substituto natural entre os titulares. Contudo, de resto, a formação deve ser a mesma que saiu do Paraná com a vitória na bagagem.

Como chega o Vasco

O Vasco, por outro lado, chega ainda sob desconfiança do torcedor, porém com expectativa de, enfim, engrenar no Campeonato Brasileiro. Afinal, no último domingo (6), venceu o Grêmio por 1 a 0, em São Januário, o primeiro triunfo sob o comando do técnico Ramón Díaz. O Cruz-Maltino acumula 12 pontos, na 19ª colocação, e se derrotar os paulistas, se aproxima de uma possível saída do Z4.

Dentro das quatro linhas, o treinador argentino tende a manter o esquema que bateu o Tricolor gaúcho, no Rio. O lateral-direito Puma Rodríguez e o volante Jair participaram das últimas atividades no CT Moacyr Barbosa e voltam a ficar à disposição da comissão. No entanto, há grande possibilidade de que ambos comecem no banco. A novidade fica por conta de Rossi, nono reforço anunciado pelo clube na janela de meio do ano. O atacante teve sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está apto a reestrear.

BRAGANTINO X VASCO

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 14/08/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, São Paulo (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Cipriano, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba; Sorriso, Eduardo Sasha, Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel; Orellano, Praxedes, Paulinho, Gabriel Pec; Sebastián Ferreira (Pablo Vegetti). Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Anderson Daronco (RS – Fifa)

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.