Vasco publica especial de Dia dos Pais com meia Paulinho e seu José

Entre as ações pelo Dia dos Pais, o Vasco publicou um especial com Paulinho e seu pai, seu José, ambos torcedores do clube. Desde a chegada, há três semanas, o meia de 26 anos revelou que sua família era cruz-maltina e que realizaria um sonho.

No vídeo da VascoTV, seu José ganhou vários presentes e um abraço carinhoso do filho. Que falou sobre a alegria do momento que vive.

“É um cara que sempre esteve ao meu lado, mas não pôde estar tanto nestes sete anos (no futebol do exterior). Hoje volta a poder estar aqui comigo, então estar proporcionando esses momentos para ele, isso não tem dinheiro que pague. Muito feliz de realizar esse sonho, da família toda, e só tenho a agradecer meu pai. Poder jogar no nosso time de coração… hoje graças a Deus isso está acontecendo”, disse Paulinho.

O camisa 18, aliás, já se tornou titular da equipe e foi destaque na vitória sobre o Grêmio. Afinal, teve ótima atuação no segundo tempo e criou a jogada do gol da vitória, do argentino e estreante Pablo Vegetti. Nesta segunda-feira, o desafio é contra o RB Bragantino, às 21h, fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.