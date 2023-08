Neymar realiza exames no Al-Hilal nesta segunda-feira

Neymar, enfim, está na Arábia Saudita. O atacante, portanto, realizará exames médicos pelo Al-Hilal nesta segunda-feira (14) e assinará um contrato válido por duas temporadas. A apresentação oficial do camisa 10, inclusive, está marcada para quarta-feira (16). A informação, aliás, é do “ge”.

O atacante, por sinal, estava no PSG desde 2017. O Al-Hilal, aliás, desembolsou cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) pela contratação do camisa 10. As partes, inclusive, se acertaram da manhã do último domingo (13). É a maior contratação da história de um time não europeu.

Mbappé muda de ideia e agora estuda renovar com o PSG

Futuro de Neymar

A expectativa, assim, é por uma grande apresentação do craque no país. O clube saudita, por sinal, pagará 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) ao Neymar durante os dois anos de contrato. O time, inclusive, é comandado pelo treinador Jorge Jesus, que teve uma passagem vitoriosa pelo futebol brasileiro.

Neymar, sendo assim, não esteve na relação da partida do PSG no último fim de semana. O time, afinal, estreou no Campeonato Francês no último sábado (12). Além do brasileiro, nomes como Mbappé e Verratti também não participaram do jogo. O astro, por sinal, disputou 173 jogos pelo clube e marcou 118 gols.

O atacante se despede do PSG depois de seis anos e muitos momentos conturbados. O camisa 10, afinal, não era querido por muitos torcedores e teve problemas de lesões durante sua passagem pela França. O craque, desta forma, espera retomar seu bom momento na Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.