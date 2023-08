Samuel Xavier critica defesa do Fluminense: ‘Fomos muito mal’

Samuel Xavier não ficou nada satisfeito depois da vitória do Grêmio sobre o Fluminense por 2 a 1 em Porto Alegre. O lateral, assim, afirmou, na beira do gramado, que os gols sofridos foram frutos de erros defensivos dos cariocas.

“Com a bola nós jogamos bem, criamos e na marcação pecamos muito. Resumindo é isso. Fomos muito mal na marcação. Não pode tomar dois gols da forma que tomamos. Acabou resultando na derrota. Vamos descansar, temos uma semana cheia para trabalhar e vamos buscar a vitória em cima do América-MG no Maracanã”, declarou Samuel Xavier para Globo.

O lateral, aliás, tem sido um dos destaques do Fluminense nesta temporada. O camisa 2, afinal, marcou gol nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores. O jogador, inclusive, chegou ao clube em 2021. De uns tempos para cá, ganhou boa sequência e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca nos últimos anos.

Momento do Fluminense

O Fluminense, por sinal, precisava vencer no fim de semana para ficar na segunda colocação do Brasileirão. A equipe tricolor, contudo, não vem conseguindo bons resultados quando atua como visitante no campeonato. A derrota em Porto Alegre, assim, deixou os comandados de Fernando Diniz na quarta posição da competição. Os próximos compromissos, portanto, serão decisivos para as pretensões do clube na temporada

Fernando Diniz, enfim, terá uma semana livre de treinos pela frente para preparar os jogadores tricolores para os próximos compromissos da temporada. O Time de Guerreiros está nas quartas de final da Libertadores e atualmente briga pelas primeiras colocações do Brasileirão.

O Fluminense volta a campo no sábado (19), diante do América-MG, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, portanto, busca uma vitória para se manter nas primeiras posições do campeonato.

